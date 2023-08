Porto Empedocle, picchia e costringe moglie a rapporti sessuali: denunciato 36enne

La donna ha raccontato ai carabinieri minacce, lesioni, aggressioni e rapporti sessuali non consenzienti che andavano avanti da un anno

Un 36enne di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, è stato denunciato per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo, un pescatore tunisino, avrebbe costretto la moglie a rapporti sessuali non consenzienti.

Le indagini

A denunciare la condotta violenta del marito sarebbe stata la moglie connazionale. La donna ha raccontato ai carabinieri minacce, lesioni, aggressioni e rapporti sessuali non consenzienti che andavano avanti da un anno e che l’uomo avrebbe commesso anche davanti ai due figli. Questi ultimi, insieme alla madre, stati allontanati dalla casa familiare e collocati in una struttura.