Porto Empedocle, tir si ribalta lungo la statale 115, ferito l’autista – Foto e Video

Un tir, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato in maniera autonoma. Coinvolta anche un’altra auto che era posteggiata sul ciglio della strada

Incidente stradale a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, lungo la strada statale 115, all’altezza di un centro commerciale. Per cause da accertare, un tir carico di arance, forse a causa dell’asfalto viscido per la pioggia cadute nelle ultime ore, è uscito fuori strada prima di ribaltarsi su un fianco.

L’intervento dei vigili del fuoco

Il tir ha finito la corsa contro un’automobile in sosta e nell’impatto ha rotto alcuni oggetti di venditore ambilante. L’autista del mezzo pesante è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Poco dopo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i sanitari del 118 per prestare il primo soccorso al malcapitato.

Il trasferimento al pronto soccorso

L’uomo, estratto dalle lamiere, è stato medicato e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento con diversi traumi. Sul posto presenti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

foto e video di Irene Milisenda