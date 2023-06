Porto di Marsala, due milioni di fondi Pnrr

Dopo decenni di rinvii e false partenze, il progetto si appresta a diventare realtà. La visione di Grillo: “Non solo porto, ma anche potenziamento dei trasporti pubblici per una offerta a tutto tondo”

MARSALA (TP) – Dopo decenni di rinvii e false partenze, sembra avvicinarsi sempre più il progetto ambizioso sul porto di Marsala, che entro l’estate 2024 cambierà il rapporto tra la città e il mare della zona che va dal porto fino al porticciolo turistico includendo anche via Verdi.

Infatti sono pronti i due milioni di euro di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la riqualificazione completa: saranno abbattuti vecchi edifici diruti ed il muro di cinta che fino ad oggi hanno precluso la vista sul mediterraneo. Questo si unisce anche ad una serie di interventi che verranno realizzati tramite un finanziamento da 250mila euro della Regione Sicilia per l’illuminazione e la videosorveglianza: verranno sostituiti circa 40 corpi illuminati esistenti (lampade al sodio) con tecnologia a led e un sistema di 10 telecamere ad alta risoluzione e infrarossi, da posizionare nei siti sensibili.

Abbiamo contattato il Primo Cittadino di Marsala, Massimo Grillo: “Un lungomare rinnovato non solo renderà Marsala una meta ancora più affascinante per i visitatori, ma sarà anche un luogo di incontro e di svago per la comunità locale. Vogliamo creare un ambiente che offra opportunità per lo sviluppo economico. Questo progetto consentirà una vera e propria rigenerazione di un’area importantissima, d’altronde viviamo anche e soprattutto di turismo da mare. Riusciremo finalmente ad avere una vista panoramica sulla costa e l’orizzonte, allargheremo le strade sempre in ottica ambientale e di transizione ecologica grazie ai materiali che utilizzeremo per la riqualificazione. Il nostro obiettivo è diventare una città a vocazione turistica!”.

Il Sindaco Grillo tende a precisare l’importanza di un progetto parallelo: “Nell’ambito della stessa strategia di restyling della nostra costa, sarà importante il progetto sul Parco di Salinella, a pochi chilometri dalla precedente zona oggetto dei fondi Pnrr. Questi lavori, che dovrebbero partire poco dopo, consentiranno di avere un’area d’ingresso a Marsala sempre più accogliente e moderna, sempre tramite fondi pubblici”.

Sulle tempistiche portuali, è stato chiaro: “Entro Luglio di quest’anno dovremmo iniziare i lavori, definendo tutto entro il 2024”. In chiave generale, Massimo Grillo spiega al QdS la visione turistica dell’amministrazione: “A parte i fondi del PNRR che daranno una grossa mano per smuovere situazioni ferme da molto tempo, stiamo lavorando per potenziare la mobilità ed i trasporti, quindi partiremo anche con la ristrutturazione della stazione ferroviaria per incentivare il collegamento con il vicino aeroporto di Birgi al fine di attirare sempre più turisti. Ma non solo questo, stiamo pensando di potenziare anche il servizio cittadino tramite i pullman per offrire, a chi abita da noi tutto l’anno, un trasporto pubblico urbano efficiente, ma anche rendere del tutto accessibile la grande pista ciclabile che arriva allo Stagnone. La nostra è una visione a tutto tondo per un comfort a misura di famiglia e di visitatore. A breve inaugureremo la struttura importante di San Martino ed i tre info point per assicurare una informazione consapevole a misura d’uomo per chi viene a trovarci”.

Marsala scopre la sua vocazione turistica di recente, con il funzionamento, da qualche anno a questa parte, dell’aeroporto di Birgi e su questo il Sindaco spiega il lavoro svolto anche sulla formazione e riorganizzazione degli eventi e delle offerte per i turisti: “Chi arriva a Marsala si trova un pacchetto completo che consente la visita enologica, marina e dei reperti archeologici. Abbiamo cercato di dare una impronta al nostro territorio per tutto quello che offre e, di certo, non sono poche cose!”.