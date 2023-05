Porto di Marsala, qualcosa finalmente si muove

Proficuo incontro a Palermo con la Regione siciliana. Videosorveglianza, sostituzione dei punti luce e messa in sicurezza: queste emergenze. Grillo: “Avviato iter, si attendeva da decenni”

MARSLA (TP) – Il decennale problema del porto marsalese sembra vedere uno spiraglio di luce. Un dislivello infrastrutturale che va di pari passo con il turismo e tutto quello che può convenire in termini di presenze stagionali.

Adesso, la Regione Siciliana ha deciso di accelerare i tempi e dare il giusto lustro ad una città millenaria in cui l’approdo degli arabi, dei greci e dei fenici, un tempo, la faceva da padrone.

È stato infatti emanato il Decreto con il quale l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione ha aggiudicato la progettazione dei ‘lavori di messa in sicurezza del porto di Marsala e dello studio di viabilità portuale/extra portuale’, per un importo complessivo di 1 milione e 200 mila euro. L’appalto è stato affidato ad un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), con sede a Roma, che ha offerto un ribasso del 40%.

È arrivato, quindi, il primo risultato della sinergia tra l’amministrazione di Marsala guidata da Massimo Grillo ed il Governo Siciliano con il suo assessore Alessandro Aricò, i due si sono infatti incontrati a Palermo, dove è stato fatto il punto sui grandi progetti che riguardano la città.

Il Primo Cittadino ha voluto sottolineare che “in pratica si tratta della formalizzazione del primo passo che fa ripartire l’iter per la realizzazione di un’opera che Marsala attende da decenni. Stavolta abbiamo iniziato col piede giusto e si procederà speditamente come da programma concordato con la Regione”.

Grillo ha evidenziato anche un altro progetto che investirà il porto a breve raggio: “Un’altra buona notizia, infatti, attraverso i fondi del Dipartimento Pesca, la Regione Sicilia ha finanziato 250 mila euro per l’illuminazione e la videosorveglianza dell’area. Il progetto prevede arredo urbano, la sostituzione di circa quaranta corpi illuminati esistenti (lampade al sodio) con tecnologia a Led e un sistema di dieci telecamere ad alta risoluzione e infrarossi, da posizionare nei siti sensibili”.

Presente all’incontro palermitano anche Alessandro Putaggio (ingegnere che si occupa del controllo strategico), nel corso del quale, oltre il tema annoso del porto, è stata affrontata la questione dei passaggi a livello, due dei quali – Grotta del Toro e Terrenove Bambina – sono stati già validati e questo consentirà di riattivare le procedure per le opere da realizzare: un investimento complessivo di oltre 34 milioni di euro. Il sindaco preme a far notare: “Ciò significa che, dal punto di vista della cantierabilità, i progetti sono pronti, malgrado il rallentamento nella programmazione causato dall’aggiornamento dei prezzi. Sul punto, riguardo la copertura finanziaria ho avuto rassicurazioni dall’assessore Alessandro Aricò”.

Allo stesso assessore è stata nuovamente evidenziata la necessità di accelerare la procedura di presa in carico dell’ANAS dello Scorrimento Veloce ‘Marsala-Aeroporto’, al fine di potere eseguire gli importanti e costosi lavori di messa in sicurezza nella galleria SS. Filippo e Giacomo, in assenza dei quali permane l’attuale senso unico di marcia.

Sul tavolo dell’assessore Aricò anche i finanziamenti – anticipati lo scorso anno dai parlamentari locali e tuttora in attesa di copertura finanziaria – riguardanti il rifacimento della pista di atletica (1 milione e 330 mila euro), la manutenzione del PalaBellina (460 mila euro), il ripristino dei corpi illuminanti della Plateia Elia, nel Parco Lilibeo.