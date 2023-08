Posteggiatore abusivo a due passi dalla Prefettura: scatta la denuncia

Pare che l'agrigentino fosse già stato destinatario di un Daspo urbano per la sua attività illecita.

Nonostante il Daspo Urbano continuava indisturbato a esercitare la sua attività di posteggiatore abusivo in piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento. Per questo è scattata la denuncia per un agrigentino.

L’episodio è molto simile, purtroppo, a tanti altri registrati in giro per la Sicilia nelle ultime settimane: un esempio è quello avvenuto nella zona del Parco Archeologico di Siracusa, dove un posteggiatore sarebbe stato “beccato” per aver chiesto soldi a un poliziotto.

Posteggiatore abusivo denunciato ad Agrigento

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo – nonostante i provvedimenti delle autorità – avrebbe continuato a chiedere i soldi agli automobilisti che posteggiavano nella zona del centro agrigentino. Il tutto a due passi dalla Prefettura.

A notarlo sarebbe stato un dirigente della Questura di Agrigento libero dal servizio, che avrebbe deciso di contattare una Volante per porre fine alla sua attività illegale. Sul posto, gli agenti hanno individuato e denunciato il posteggiatore, già destinatario in passato di Daspo urbano.

