Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nel nisseno

Sono stati siglati in Prefettura i Patti per l’attuazione della sicurezza urbana. Prevista l’installazione di nuove telecamare nei Comuni di Mazzarino, Vallelunga Pratameno e Villalba

CALTANISSETTA – Ulteriori occhi elettronici saranno presto installati nei paesi del nisseno con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza e incolumità per i cittadini.

Nei giorni scorsi infatti sono stati siglati nella sede della Prefettura nuovi Patti per l’attuazione della sicurezza urbana tra la rappresentante locale del Governo, Chiara Armenia e i sindaci Vincenzo Marino, Giuseppe Montesano e Paola Immordino, rispettivamente rappresentanti dei Comuni di Mazzarino, Vallelunga Pratameno e Villalba.

L’intento dei Patti, così come quelli siglati in precedenza con altri centri della provincia, è quello di adottare strategie congiunte volte a contrastare le diverse forme di illegalità e garantire ai cittadini il diritto alla sicurezza e alla qualità della vita urbana. L’iniziativa rientra nell’ambito del Decreto legge 20 febbraio 2017 numero 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 numero 48 la quale indica, tra gli strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

Le telecamere di sorveglianza saranno installate nelle aree maggiormente sensibili da monitorare, come quelle in prossimità dei plessi scolastici, nel centro storico, della movida, nelle vicinanze delle isole ecologiche e dei palazzi municipali al fine di contrastare i reati predatori e altri episodi di criminalità.

Durante la firma sui documenti e alla presenza dei sindaci il prefetto Armenia ha ribadito l’importanza dei dispositivi di videosorveglianza quale necessario strumento capace di potenziare gli interventi di prevenzione a carattere generale, in un’ottica di sicurezza integrata anche a supporto dell’attività della polizia giudiziaria attraverso l’implementazione dello scambio informativo tra le Forze di Polizia locale e quelle statali.