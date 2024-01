Potenziato l’organico del Comune di Alcamo

L’Amministrazione comunale ha annunciato l’ingresso, a partire da questi primi giorni del 2024, di nuovi professionisti all’interno della Direzione Servizi sociali e dell’Ufficio informatico

ALCAMO (TP) – Anno nuovo, novità importanti all’interno del Municipio, in particolare sul fronte delle risorse umane. Come reso noto dall’Amministrazione comunale, infatti, hanno preso ufficialmente servizio a partire da questa prima settimana del 2024 tre nuove assistenti sociali – Maria Pisano, Maria Teresa Bruno e Anna Incarbona – assegnate alla Direzione 6. Inoltre, sono entrati in Comune un funzionario tecnico informatico, Alessio Lombardo, e un istruttore dei servizi digitali, Cesare Belluardo, assegnati al Servizio informatico della Direzione 3.

Ad aggiornare la cittadinanza sulle nuove forze in seno al Comune è stato l’assessore municipale alle Risorse umane Alberto Donato, che ha spiegato come “queste nuove assunzioni completano il Piano assunzionale 2023 nel rispetto del Piao, il Piano integrato delle attività e di organizzazione e in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni del personale che individua le strategie assunzionali, di progressione di carriera, di riqualificazione e di formazione del personale”.

L’Ufficio informatico del Comune torna in questo modo a dotarsi delle figure previste e di cui era rimasto momentaneamente privo a seguito dell’uscita di due dipendenti; mentre l’ufficio Servizi sociali completa ulteriormente il suo organico in riferimento alle assistenti sociali che sono le figure a più stretto contatto con le fasce più deboli e fragili della popolazione.