Poule Scudetto, il Catania vince a Brindisi nel finale. Le pagelle

I rossazzurri espugnano per 2-1 il “Fanuzzi”, ma il risultato non basta per sperare nella qualificazione. Le pagelle della gara

Peccato. Si può riassumere con questo termine il percorso del Catania nella Poule Scudetto, nonostante la vittoria ottenuta a Brindisi. I rossazzurri pagano la sconfitta per 2-0 all’esordio con il Sorrento, ma al “Fanuzzi” si riscattano vincendo in rimonta. Etnei in sofferenza nella prima ora di gioco (salvati da Bethers più volte, ma sotto 1-0 per il gol di Felleca), poi, come spesso in stagione, a cambiare il volto della stagione sono i cambi: Litteri entra e segna la rete del pari, mentre Palermo firma il gol del sorpasso. Rimane il rammarico della gara iniziale persa al Massimino. Di seguito le pagelle della gara.

BRINDISI-CATANIA 1-2 (69’ Felleca, 76’ Litteri, 92’ Palermo)

LE PAGELLE

BETHERS 7 – Fantastica la prestazione del portiere lettone nel match in cui risulta più impegnato in stagione. Nel primo tempo dice di no per quattro volte agli attaccanti del Brindisi: prodigioso, in particolare, l’intervento sul colpo di testa di Opoola sul finire dei primi quarantacinque. Nella ripresa anche Cancelli e Modugno si vedono negare la gioia del gol, poi nulla può il portiere rossazzurro sulla rete di Felleca. Ma partita super.

RAPISARDA 6 – Vive un primo tempo non semplice, con D’Anna che spesso lo mette in difficoltà nell’uno contro uno. Cresce nella ripresa, quando attacca con continuità e qualità sulla fascia: voto finale dunque è una media tra primo e secondo tempo.

RIZZO 6 – Out Lorenzini e Somma, tocca al centrocampista messinese arretrare la propria posizione in difesa, come si era già visto in diverse circostanze in stagione anche se solo per spezzoni di gara. Non è il suo ruolo, lo si sa, ma la sua prestazione tutto sommato è pulita.

CASTELLINI 5.5 – Come il resto della squadra è in difficoltà nel primo tempo, soprattutto quando il Brindisi attacca con forza la profondità e bisogna applicarsi per mettere gli avanti avversari in fuorigioco. Migliora dopo l’ora di gioco, ma non si può dire che oggi il reparto difensivo sia stato ineccepibile.

BOCCIA 5.5 – Il terzino campano forse è autore della prova meno convincente della stagione. Solitamente sempre affidabile, stavolta si trova di fronte un cliente particolarmente complicato, il 2004 Opoola, elemento che si dimostra particolarmente difficile da contenere. Infatti Ferraro lo toglie dopo appena un tempo. DAL 46’ PEDICONE 5.5 – Dal suo lato parte il cross che porta al vantaggio firmato da Felleca, meglio in fase di proposizione.

PALERMO 7 – Un po’ in ombra fino al gol del Brindisi, ma viene fuori (alla grande) alla distanza. Prima serve l’assist a Litteri per la rete del momentaneo pari, poi ci pensa direttamente lui a completare la rimonta con un inserimento nel finale. Ottavo gol in stagione: quanto un attaccante.

LODI 5 – In avvio si fa apprezzare per una buona chiusura difensiva, ma sulle trame di gioco del Catania (a dire il vero poco visibili) ha un impatto relativo. Poche geometrie per un Catania spuntato. DAL 68’ LITTERI 7 – All’ultima gara utile, realizza uno dei suoi sogni: segnare un gol con la maglia della squadra della sua città. Il suo ingresso cambia il copione della gara, sfiora anche la doppietta.

VITALE 6 – Poco attivo nel primo tempo, anche lui viene fuori negli ultimi venti minuti. Sfiora per due volte il gol (male in un’occasione su di un possibile tap-in), ma è sempre mobile e dinamico. Entra nell’azione del gol del 2-1.

DE RESPINIS 5 – È lui la mossa a sorpresa di Ferraro per l’attacco, alla seconda gara da titolare. Schierato largo a destra del tridente, non incide mai sul gioco né in fase di suggerimento né in quella di finalizzazione. Annaspa tra le difficoltà del Catania del primo tempo e rimedia anche una botta prima dell’intervallo. DAL 46’ AN. RUSSOTTO 6.5 – Come spesso è accaduto nel corso della stagione, cambia il volto della gara entrando dalla panchina: la voglia è tanta, lui mette al servizio della squadra le sue qualità.

SARAO 5.5 – Nel primo tempo cerca un gran gol dalla distanza, poi si va via via spegnendo ricevendo pochi palloni giocabili. Rimane il capocannoniere del Catania con nove reti realizzate.

DE LUCA 5 – Evanescente. Se le ultime gare della stagione dovevano servire per una valutazione societaria in vista della prossima, le risposte arrivate non sono esattamente positive. A Brindisi, la Zanzara non punge, confinata sull’esterno a svolgere un lavoro che è poco nelle sue corde. DAL 60’ GIOVINCO 6 – Ingresso positivo, impatta bene sul match regalando un’alternativa in più sulla fascia.

FERRARO 6.5 – Il secondo tempo è lo specchio di tanti Catania visti in stagione. È proprio grazie ai cambi, infatti, che i rossazzurri riescono a far propria la gara di Brindisi: gli ingressi di Giovinco, Russotto e Litteri cambiano il volto della gara. È stata questa, forse, l’arma principale del Catania in questa stagione. Adesso si parlerà del suo futuro e di chi siederà in panchina nella prossima stagione. A prescindere da tutto, rimarrà il lavoro del tecnico di Vico Equense, l’uomo che ha riportato il Catania tra i professionisti.

TABELLINO

BRINDISI (4-2-3-1): Vismara; Valenti, Rossi, Baldan, Di Modugno; Cessay (dal 28’ Cancelli), Maltese (dall’84’ De Rosa); Opoola, Malaccari (dal 65’ Dammacco), D’Anna; Felleca. All.: Danucci

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Rizzo, Castellini, Boccia (dal 46’ Pedicone); Palermo, Lodi (dal 68’ Litteri), Vitale; De Respinis (dal 46’ Russotto), Sarao, De Luca (dal 60’ Giovinco). All.: Ferraro

ARBITRO: Marra di Mantova

AMMONITI: Giovinco