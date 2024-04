VIDEO | Inclusione, Joseph Lu lancia il singolo “Power of Love” nella Giornata dell’Autismo

La storia del piccolo Matteo e un progetto musicale per ricordare l'importanza dell'inclusione.

Joseph Lu, il talentuoso pianista dal cuore grande, continua a sorprendere il mondo con la sua musica eclettica e il suo impegno per l’inclusione sociale attraverso la potenza dell’arte. In occasione del 2 aprile, Giornata Mondiale dell’Autismo, l’artista lancia il singolo “Power of Love“, un progetto musicale per promuovere l’inclusione e la parità di diritti.

L’artista Joseph Lu

Joseph Lu ha tracciato una carriera musicale eclettica, spaziando dalla musica classica alle composizioni contemporanee con una maestria e una passione senza pari. Il suo ultimo trionfo é stata la vittoria del prestigioso premio WEA (World Entertainment Awards) a Hollywood come Miglior Performance Classica, grazie al toccante brano “Memories”.

Per Joseph Lu la musica è più di un’arte da esibire sui palcoscenici internazionali, è un mezzo per comunicare, connettere e promuovere un messaggio di inclusione e amore universale. È per questo motivo che Joseph si prepara a partire per il Tour 2025, la cui prima tappa è nella sua città natale, Modica, da cui partirà per recarsi in conservatori e teatri italiani ed esteri, portando la sua musica e il suo messaggio ad un pubblico sempre più vasto. Il 21 marzo scorso Joseph ha pubblicato il suo ultimo singolo, “Pour Marie“, una dolce canzone d’amore dedicata alla sua amata moglie, che cattura l’essenza dell’affetto più profondo e genuino.

“Power of love” nella Giornata mondiale dell’Autismo

Il suo impegno per l’inclusione assumerà una nuova dimensione il 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo, con il lancio del singolo “Power of Love”, che è un progetto musicale che nasce dal cuore di Joseph con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e garantire una vita piena ed autonoma a coloro che vivono con lo spettro autistico.

La storia che sottende a “Power of Love” è commovente. Durante una visita effettuata nello studio del dottor Graziano La Terra, padre del giovane Matteo, un ragazzo affetto da spettro autistico, Joseph ha fatto un incontro che ha cambiato il suo modo di vedere la musica. Matteo, nonostante inizialmente avesse rifiutato di suonare il piano, ha accettato di farlo quando il padre gli ha chiesto di farlo per lui. Questo momento di connessione e di bellezza spontanea ha ispirato Joseph a creare “Power of Love”, un tributo alla forza dell’amore che supera ogni barriera e che guida verso la scoperta di nuovi orizzonti.

Con la sua musica e con la sua dedizione al tema dell’inclusione, Joseph Lu continua a dimostrare che la musica può essere un ponte verso un mondo più unito e comprensivo, in cui a ogni voce, a ogni storia e a ogni cuore è riservato un posto in cui trovare accoglienza.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI