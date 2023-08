Pozzallo, controlli e sanzioni nel centro cittadino

Giornate di controlli serrati nel centro cittadino di Pozzallo in particolare nella serata di mercoledì, da parte dei Carabinieri

Giornate di controlli serrati nel centro cittadino di Pozzallo dove, in particolare nella serata di mercoledì, i Carabinieri della Compagnia di Modica hanno proceduto ad identificare e, laddove necessario, perquisire diversi giovani, presenti nei principali luoghi di aggregazione della città marinara. Il servizio, condotto con un dispositivo di 4 pattuglie, compresi i militari delle Stazioni di Pozzallo, Ispica, Marina di Modica, nonché dell’aliquota Radiomobile, si è concentrato nel centro di Pozzallo dove, nelle ultime settimane, complice la stagione estiva e l’afflusso di numerosi turisti, si è assistito ad un aumento delle segnalazioni di schiamazzi e disturbo della pubblica quiete, nonché degli episodi di vandalismo che hanno visto protagonisti anche i piccolissimi. La risposta delle Istituzioni, tuttavia, non si è fatta attendere.

Durante il servizio il personale operante ha identificato circa 20 soggetti, alcuni dei quali già gravati da precedenti penali, ha effettuato diverse perquisizioni personali nonché controllato oltre 10 autoveicoli. Nella medesima cornice operativa un pozzallese è stato segnalato alla Prefettura di Ragusa per detenzione di circa 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo hashish per uso personale.

Sono poi stati effettuati numerosi posti di controllo per monitorare anche il rispetto del codice della strada; in tale occasione sono state elevate tre contravvenzioni e sottoposti numerosi automobilisti ad accertamento alcolimetrico tramite l’impiego dell’apposito strumento, l’etilometro. I controlli saranno ancor più intensificati durante le prossime settimane e, in particolare, nella settimana di ferragosto.