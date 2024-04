Dramma al panificio, mano incastrata nell’impastatrice: brutto incidente nel Ragusano

Corsa in ospedale per un 21enne di Pozzallo: ecco la prima ricostruzione di quanto accaduto.

Paura in un panificio di Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove un giovane è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118, i carabinieri della stazione locali e i funzionari dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) per gli accertamenti del caso.

Pozzallo, incidente sul lavoro al panificio

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, la mano dell’operaio – un giovane di Pozzallo di 21 anni – sarebbe rimasta incastrata all’interno dell’impastatrice. Il ragazzo avrebbe urlato, attirando l’attenzione dei colleghi e lanciando l’allarme.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Modica per estrarre l’arto dal macchinario e salvare il giovane, affidato agli operatori del 118. Presenti anche i carabinieri e i funzionari dello Spresal per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Come sta il ferito

Il ragazzo ferito è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale di Modica. Al momento non si hanno maggiori informazioni sulle sue condizioni.

La tragedia nel Trapanese

Un altro incidente, purtroppo, si è concluso in tragedia in Sicilia nelle scorse ore. A Santa Ninfa (TP) un agricoltore sarebbe rimasto schiacciato dal suo trattore. Sul posto sono intervenuti, allertati dai familiari che non lo avevano visto rientrare a casa, i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi, una volta individuato il corpo senza vita della vittima, hanno proceduto al recupero del cadavere. Sono in corso le indagini di rito per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

