Pozzallo, nella notte sbarco di 46 migranti

A Pozzallo questa notte sono sbarcati 46 migranti. Si tratta di 32 uomini, 6 donne e 7 minori maschi tra cui un bimbo di 16 mesi nonché una adolescente di 16 anni. Il barchino è stato intercettato da una motovedetta della Guardia Costiera a circa 38 miglia di distanza dalle coste siciliane. Quasi tutti gli stranieri sono affetti da infezioni da scabbia ma non è stato necessario alcun ricovero in ospedale. Le persone sono state trasferite all’hotspot. Lo sbarco è stato autorizzato dopo i controlli del personale Usmaf. Altri monitoraggi sono stati effettuati in banchina dai medici dell’Asp.