Praga, tifosi viola scatenati, aggrediti supporters West Ham in un pub: 3 feriti

Scontri violenti in pieno centro della capitale ceca.

E’ divenuta rovente, a Praga, la vigilia dell’ormai imminente finale di di Conference League tra Fiorentina e West Ham. Scontri violenti, in pieno centro della capitale ceca tra tifosi viola e supporters inglesi. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia della Repubblica Ceca, a innescarli, in un pub di via Rytirska, a pochi passi da piazza San Venceslao, dove si era radunato un gruppo di supporters inglesi, sono stati gli italiani. Tre tifosi del West Ham sono stati feriti.

Tifosi viola tenuti a bada dalla polizia

Nei tafferugli è stato coinvolto anche un poliziotto che non ha però riportato lesioni. Gli altri componenti del gruppo di tifosi della Fiorentina, alcune decine, si sono poi spostati in piazza San Venceslao dove sono stati accerchiati dalla polizia in tenuta antisommossa e quindi accompagnati alla fan zone della Fiorentina, in un parco poco fuori dal centro. Imponente il servizio d’ordine predisposto per la partita.