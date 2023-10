Precipita con l’auto in un piazzale nel Messinese, ferita una donna

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso la conducente dell'auto rimasta intrappolata nell'abitacolo

Una donna è stata ricoverata in codice rosso in ospedale dopo un incidente autonomo che l’ha coinvolta lungo la strada statle 113 nella zona di San Pier Niceto, in provincia di Messina.

Il volo dalla carreggiata

Per cause ancora da accertare, il veicolo guidato dalla donna ha scavalcato la carreggiata ed è precipitato in una piazzola privata. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno prestato il primo soccorso alla conducente dell’auto rimasta intrappolata nell’abitacolo.

L’intervento del 118

Presenti sul luogo dell’incidente, anche i medici del 118 che hanno trasportato l’automobilista in ospedale con codice rosso. La donna ha riportato alcune gravi ferite. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire con la dinamica del sinistro.