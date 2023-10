Grave incidente a Palermo, un’auto si schianta contro un mezzo in sosta: due feriti in codice rosso

Due donne a bordo di un'automobile si sono schiantate violentemente contro un mezzo pesante nella zona sopra Boccadifalco, a Palermo

Due donne a bordo di un’automobile si sono schiantate violentemente contro un mezzo pesante nella zona sopra Boccadifalco, a Palermo. Le donne sono state trasportate dai soccorsi presso l’ospedale Villa Sofia in codice rosso.

Lo scontro a Palermo

Le dinamiche del sinistro non sono chiare ancora, l’autovettura è finita contro il camion posteggiato lungo la Strada provinciale 57, sopra Boccadifalco, e sono rimaste incastrate all’interno. Infatti, per estrarle è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Per loro il codice rosso una volta al pronto soccorso.

Immagine d’archivio