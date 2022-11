Precipita elicottero a Biella: ferito il pilota

Sul posto è stata inviata in prima battuta l'eliambulanza con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo che ha individuato il ferito

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso nel comune di Piedicavallo (Bi) per un elicottero privato precipitato nello svolgimento di lavori aerei. Sul posto è stata inviata in prima battuta l’eliambulanza con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo che ha individuato un ferito, presumibilmente il pilota, lo ha stabilizzato e ospedalizzato in codice rosso.