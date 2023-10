Premio Nobel 2023: tutti i vincitori per categoria

Le premiazioni per il Nobel 2023 sono partite lunedì 2 ottobre. Ad aprire i battenti la Medicina, ecco chi sono tutti i vincitori.

La settimana del premio Nobel 2023 è iniziata, lunedì 2 ottobre ad aprire la rassegna di premiazioni la Medicina. A vincere le scoperte in merito ai vaccini contro il Covid-19.

Il Nobel per la Medicina è stato assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman per le scoperte che hanno “portato all’approvazione di due vaccini Covid-19 basati su mRna di grande successo alla fine del 2020″. Il Nobel per la Fisica 2023, invece, è andato a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huiller per l’invenzione degli attosecondi, i segnali più brevi mai creati dagli esseri umani. Una scoperta rivoluzionaria per l’elettronica.

Premio Nobel 2023: chi sono gli altri vincitori

Dopo la Medicina il programma per il premio Nobel di quest’anno si svolgerà nel modo seguente: martedì 3 ottobre con la Fisica, mercoledì con la Chimica, giovedì sarà il turno della Letteratura, venerdì il Nobel per la Pace e si chiuderà con l’Economia lunedì 9 ottobre. Non mancano le “scommesse” sui favoriti, in particolare per il premio per la Pace: alcuni puntano sul nome del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, un personaggio al centro della cronaca internazionale a causa del conflitto con la Russia che da oltre un anno sconvolge il Paese. Puoi leggere di più sui favoriti nel link in basso.

Di seguito, invece, tutti i vincitori del premio Nobel 2023 suddivisi per categorie.

Vincitori del premio Nobel per la Medicina: Katalin Karikó e Drew Weissman

Vincitori premio Nobel per la Fisica: Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huiller.

Vincitori per la Chimica:

Vincitori del Nobel per la Letteratura:

Vincitori del Nobel per la Pace:

Il premio Nobel per l’Economia:

In aggiornamento