Nobel per la Pace 2023, vince l’iraniana Narges Mohammadi

Il Nobel per la pace del 2023 va all’iraniana Narges Mohammadi per “la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran”.

Lo ha annunciato la presidente della commissione del Nobel di Oslo, sottolineando che la lotta della 51enne attivista e giornalista iraniana è portata avanti “a fronte di un’enorme sofferenza”, ricordano le sue tante condanne e che “mentre ora parliamo è detenuta in carcere”.

Narges Mohammadi, classe 1972, è un’attivista iraniana e vice-presidente del Centro per la difesa dei Diritti Umani. In passato è stata imprigionata più volte dalle autorità iraniane. Tra le sue battaglie ci sono il sostegno alla campagna contro la pena di morte, la critica alle forze repressive del Governo e la difesa dei diritti delle donne.

Secondo Amnesty International, nonostante la sua malattia polmonare, in carcere non avrebbe ricevuto cure adeguate. Nel gennaio 2022 è stata condannata a otto anni e due mesi di reclusione, due anni di esilio e 74 frustate per le sue battaglie.

Detenuta nel famigerato carcere di massima sicurezza di Evin, in Iran, è stata arrestata 13 volte, condannata cinque, a un totale di 31 anni di carcere e 154 frustate. Il Comitato Nobel ha sottolineato “il tremendo costo personale” che sta pagando l’attivista di 51 anni per sua “coraggiosa lotta” per i diritti delle donne e contro la pena di morte.

Il Premio Nobel per la Pace 2023 è stato assegnato a una donna che lotta per le donne in un Paese, come l’Iran, dove l’aggressione per futili motivi (come un hijab indossato male) è purtroppo all’ordine del giorno. Il caso di Mahsa Amini è quello più noto a livello internazionale, ma non il solo. Ed è anche in ricordo della giovane, probabilmente, che la candidatura di un’attivista come Narges Mohammadi al Nobel ha acquisito particolare importanza.

Un premio per le donne

Dopo aver assegnato il Premio Nobel per la Pace 2023 a Narges Mohammadi, la presidente del Comitato di Oslo Berit Reiss-Andersen lancia questo messaggio: “Speriamo questo sia un incoraggiamento a continuare il loro lavoro nelle forme che il movimento troverà più adatte”. Si tratta “in primo luogo e soprattutto un riconoscimento a un intero movimento in Iran di cui Mohammadi è leader indiscussa”.

