Premio riviera dei Marmi, a Custonaci serata di gala per celebrare le eccellenze siciliane

Il sindaco Fabrizio Fonte: “Un faro luminoso che brilla sulla nostra Isola, mettendo in luce personalità di spicco”

CUSTONACI (TP) – Cresce l’attesa in città per la cerimonia del “Premio Riviera dei Marmi”, in programma venerdì 15 settembre, a partire dalle ore 21.00, nella splendida cornice dei Giardini comunali. “Questo prestigioso premio, che celebra l’eccellenza siciliana – commenta Fabrizio Fonte, primo cittadino del Comune di Custonaci – è un faro luminoso che brilla sulla nostra amata Sicilia, mettendo in luce quelle personalità di spicco che hanno contribuito, in modo importante, alla crescita di questa Terra”

I premiati di questa edizione saranno la fondatrice del Farm Cultural Park Florinda Saieva, la scrittrice Stefania Auci, autrice della saga sui Florio da ottobre su Disney+, il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia Roberto Gueli, e il giornalista e scrittore Alberto Samonà. La cerimonia di premiazione sarà condotta dalla giornalista Maria Gabriella Ricotta.

A caratterizzare l’evento, appuntamento da non perdere per tutta la comunità cittadina e che vanta un’importante tradizione, non soltanto le varie premiazioni ma anche diversi momenti di teatro-canzone. Protagonisti di questi intermezzi saranno i “Bottega Retrò”, che daranno vita a monologhi, canzoni, giochi musicali ed invenzioni linguistiche. Si tratta di un progetto ideato da Cocò Gulotta (attore-cantautore) e Alberto Di Rosa (chitarrista e compositore). Anche per l’edizione 2023 il “Premio Riviera dei Marmi” è organizzato dal Comune di Custonaci e può fregiarsi del patrocinio dell’Assemblea regionale siciliana e dell’assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana, in collaborazione con fondazioni e aziende del territorio isolano. Partner dell’evento sono: Fondazione Ignazio Buttitta, Fondazione Erice Arte, Fondazione Le vie dei Tesori, Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella.

Il “Premio Riviera dei Marmi” è una tradizione che risale al 1964, quando fu istituito per la prima volta dall’allora sindaco di Custonaci, Dino Grammatico. L’ultima edizione di quel ciclo fu presieduta dal celebre poeta Lucio Piccolo, cugino di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tra i premiati di quell’anno figurava il Premio Nobel Giuseppe Ungaretti. All’epoca, case editrici come la Mondadori e la Rizzoli pubblicavano i libri dei premiati con la fascetta “Premio Riviera dei Marmi”, evidenziando l’importanza e il riconoscimento associati a questo premio.

Una tradizione che è stata convintamente ripresa nel 2018. Da quel momento tra i premiati spiccano nomi di grande prestigio come il poeta e scrittore Tommaso Romano, la giornalista dell’Adnkronos Elvira Terranova, il già direttore de “Il Messaggero” Virman Cusenza ed Emma Dante, drammaturga e regista teatrale.