Prezzi, Federdistribuzione: dati confermano efficacia patto anti-inflazione

I dati, presentati oggi al Tavolo interministeriale sull’iniziativa ‘Trimestre anti-inflazione’, confermano il risultato positivo.

“I dati, presentati nell’incontro di oggi tenutosi presso il Tavolo interministeriale sull’iniziativa ‘Trimestre anti-inflazione’, confermano il risultato positivo dell’impegno che le imprese della Distribuzione Moderna hanno messo in campo a sostegno di questa iniziativa contribuendo concretamente a raffreddare il carrello della spesa. Protagonisti i prodotti MDD, sempre più apprezzati dalle famiglie, sia per la convenienza che per la qualità, e che stanno facendo registrare volumi in crescita, oltre a valori record in termini di fatturato e quota di mercato. Il settore distributivo si è dimostrato ancora una volta responsabile, sostenendo un’iniziativa a difesa del potere d’acquisto delle famiglie contro la crescita dei prezzi”. Lo ha dichiarato il presidente di Federdistribuzione, Carlo Alberto Buttarelli, a margine dell’incontro di oggi.

A dicembre, il dato relativo all’andamento del prezzo medio tendenziale complessivo nel grocery, per la Distribuzione Moderna, continua la sua discesa per il terzo mese consecutivo, attestandosi al +1,9% rispetto al +3,4% registrato a novembre e al +5,1% di ottobre, con volumi in crescita al +2%. Il segmento della Marca del Distributore (MDD) registra, in questo trimestre, risultati molto positivi, con una crescita delle vendite a volume a dicembre del +6,4% e un andamento del prezzo medio tendenziale che, non solo conferma il rallentamento, ma segna una discesa dei prezzi medi del -0,1%, rispetto al +1,2% di novembre. Relativamente alle vendite i prodotti dell’industria di marca, invece, segnano una flessione a dicembre del -0,4%, e un andamento del prezzo medio tendenziale del +3,5%, rispetto al dato del +5,1% di novembre.

Cos’è mancato?

“In questa iniziativa è mancato – sottolinea Buttarelli – il contributo da parte delle aziende industriali di produzione dei beni di largo consumo di marca. In un contesto economico che rimane complesso, con uno scenario geopolitico instabile, rimane fondamentale sostenere i consumi e le filiere produttive. Auspichiamo da un lato un intervento strutturale da parte dell’industria di marca per ridurre i prezzi di listino dei propri prodotti, dall’altro l’introduzione di misure di lungo periodo a beneficio sia delle famiglie che delle imprese”.