Caro carburanti in Sicilia, dove conviene fare il pieno: la mappa del risparmio

E io pago. C’è poco da aggiugnere, sull’ennesimo rialzo dei carburanti.

Nel 2023 ci sono stati, in meno di una settimana, aumenti di 18,3 centesimi per benzina e diesel (di cui 3,3 come componente Iva) e di 6,1 centesimi per il Gpl (5 centesimi di accisa più l’Iva).

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin lancia l’allarme per possibili speculazioni, ma ciò non significa che l’esecutivo Meloni interverrà in qualche modo sul prezzo dei carburanti.

Secondo il Sole 24 Ore, si punta di più su una pressione indiretta, “diciamo su una moral suasion, che porti le compagnie petrolifere ad assorbire subito le variazioni in diminuzione della materia prima”.

Aumenta il prezzo di benzina e diesel, ecco perché

Unione energie per la mobilità (oggi Unem, ieri Unione petrolifera), i petrolieri italiani, respingono al mittente le accuse di possibili manovre speculative sul prezzo dei carburanti.

Perché sono tornati ad aumentare i prezzi di benzina e diesel

I rincari del nuovo anno dipendono, spiegano loro stessi in una nota, dalla cancellazione del taglio delle accise: lo dimostra il fatto che gli effetti economici del provvedimento sui prezzi di benzina e diesel, pari a 0,183 euro al litro, sono più o meno uguali agli aumenti alla pompa. Nel contesto generale sui carburanti si registra infatti una fase di relativa tranquillità: gli acquisti di diesel hanno riportato le scorte su livelli accettabili e con le quotazioni del Brent sotto 80 dollari. Insomma, c’entrano le accise da pagare appieno, ora, sul prezzo alla pompa per gli italiani.

Perché non si può applicare lo sconto sulle accise come nel 2022

Un intervento come nel 2022 non è pensabile, in soldoni. Perché il governo Draghi ha potuto finanziare, in gran parte, il taglio delle accise proprio grazie all’extra gettito derivante dall’aumento del prezzo dei carburanti. Ora non si può più fare, perché come stabilito nella nota di aggiornamento al Def dello scorso settembre, il governo uscente ha incorporato tale extragettito nei tendenziali, facendo diventare, di fatto, quelle maggiori entrate incassi ordinari, dunque non dirottabili a copertura degli sconti.

Osservaprezzi carburanti, portale online del ministero dello Sviluppo economico che permette di consultare – quasi in tempo reale – i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati negli impianti di distribuzione, così come comunicati dai gestori dei punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

I prezzi dei carburanti a Palermo e Catania

Secondo le rilevazioni comprese tra il 3 e il 10 gennaio 2023 nell’area di Catania il distributore con il prezzo della benzina self più basso è l’ND Petroli di via Catira, a San Giovanni la Punta.

Un litro costa 1,599 euro mentre il prezzo servito sale a 1,749 euro. Sempre scegliendo il servizio self si posiziona in graduatoria la stazione SicilPetroli di via Umberto 31, a Sant’Agata li Battiati.

Un litro di benzina costa 1,609 euro. Nel territorio del Comune di Catania il distributore più conveniente, secondo i dati forniti dal portale ministeriale, è quello Esso di via Madonna del Divino Amore.

Con il servizio self un litro di benzina costa 1,649 euro. Nei primi cinque anche la stazione Eni al civico 358 del viale Mario Rapisardi, a Catania (1,679 euro al litro la benzina), infine la G.M. Petroli a Misterbianco, nella frazione di Poggio Lupo (1,703 euro al litro la benzina).

I prezzi conveniente per il carburante a Catania

Per quanto riguarda il gasolio, secondo il portale Osservaprezzi carburanti, nel territorio etneo con la modalità self il distributore meno caro è sempre l’ND Petroli di via Catira a San Giovanni La Punta (1,689 euro al litro). A seguire la stazione Eni al civico 358 del viale Mario Rapisardi, a Catania (1,769 euro al litro) e i rifornimenti Q8 di piazza Eroi d’Ungheria e di viale Lorenzo Bolano, a Catania. Il gasolio in entrambi costa 1,789 euro al litro. Conclude la graduatoria la stazione SicilPetroli di via Umberto 31, a Sant’Agata li Battiati. Un litro di gasolio costa 1,795 euro.

Dove conviene fare il pieno a Palermo

Nell’area del capoluogo, sempre in modalità self, il prezzo della benzina più basso è quello della stazione IP in via Carmelo Lazzaro, a Palermo (1,609 euro al litro). Il 5 gennaio la stazione Eni di via Leonardo Da Vinci 66 comunicava un prezzo di 1,736 euro al litro. Stessa arteria, al civico 252, e prezzo di 1,739 euro al litro nella stazione Eos. Prezzo identico anche alla Esso di piazza Ottavio Ziino. Per quanto riguarda il gasolio il prezzo più conveniente, in modalità self, resta quello della IP in via Carmelo Lazzaro, a Palermo, (1,689 euro al litro). Completano la graduatoria il rifornimento Eni di viale Regione Siciliana, all’altezza dello svincolo per via Belgio, con un prezzo di 1,724 euro al litro e l’impianto MES, sempre nella stessa zona, con un prezzo di 1,815 euro al litro.

foto di repertorio