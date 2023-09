Prima la fuga spericolata, poi lo scontro con una volante: follia ad Agrigento – VIDEO

Non si conoscono i motivi del folle gesto; ad occuparsi delle indagini i poliziotti della sezione volanti della Questura di Agrigento

Non si è fermato all’Alt della Polizia a Porto Empedocle ed è fuggito a tutta corsa con la sua auto, una Fiat Panda, fino ad Agrigento, dove è stato acciuffato dopo essersi scontrato con una Volante nei pressi della Rotonda Cannatello.

Il protagonista è un uomo di 47 anni, S.C. originario di Catania ma residente ad Agrigento, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

La ricostruzione: ignoti i motivi del folle gesto

Non si conoscono i motivi del folle gesto; ad occuparsi delle indagini i poliziotti della sezione volanti della Questura di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione l’uomo ha forzato il posto di blocco, è poi scappato ad alta velocità, durante il tragitto ha tentato di speronare anche una pattuglia dei Carabinieri, giunti in ausilio alla Polizia. Nel tentativo di bloccarlo due poliziotti e un carabiniere sono rimasti feriti e sono stati trasportati dai sanitari del 118 presso il pronto soccorso del San Giovanni di Dio per le cure necessarie.