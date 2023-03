“Non c’è lavoro senza diritti”, in Sicilia il primo Congresso nazionale SIFUS CONFALI

Il programma e i temi dell'evento organizzato dal sindacato a Palermo.

Sarà la città di Palermo a ospitare il primo Congresso nazionale del SIFUS CONFALI, presente da 12 anni in 10 regioni italiane, che si terrà mercoledì 15 e giovedì 16 marzo 2023, all’hotel Astoria Palace.

Tema dell’evento è: “Non c’è lavoro senza diritti così come non c’è futuro senza la redistribuzione del lavoro“. Il segretario generale del SIFUS CONFALI, Maurizio Grosso, sottolinea che “questo primo congresso nazionale non sarà né una passerella, né una celebrazione liturgica, ma rappresenterà un momento in cui il corpo del sindacato – attraverso la partecipazione di ben 600 delegati eletti da 283 congressi territoriali – si confronterà con diversi rappresentanti istituzionali per rivendicare un’inversione di tendenza nel mondo del lavoro che cambia“.

Primo Congresso nazionale SIFUS CONFALI, il programma

Questo il programma che si articolerà in due giornate:

Mercoledi 15 marzo 2023

ore 9.00 – Inizio accreditamento dei delegati e degli ospiti.

ore 10.00 – Saluti e apertura lavori.

ore 10.30 – Relazione del Segretario Generale SIFUS CONFALI, Maurizio Grosso.

ore 11.00 – Interventi degli ospiti: Maria Elvira Calderone (ministro del Lavoro); Luca Sammartino, (vice presidente della Regione Siciliana); Gaetano Galvagno (presidente dell’ARS – Assemblea Regionale Siciliana); Salvatore Bongiorno (nipote di un sindacalista ucciso sulla mafia agraria); Antony Barbagallo (parlamentare nazionale); Simona Suriano (ex Parlamentare Nazionale); Gianni Fabbris (leader dell’A.S.A); Giuseppe Lombardo (parlamentare regionale ARS); Giuseppe Spartà (presidente AIACE); Salvo Scuderi (esperto di inceneritori e differenziata); Matteo Ciavarella (operaio del Consorzio di Bonifica di Foggia “Capitanata”; Giovanni Centrella (segretario generale CSELP); avvocato Angela Fasano (presentatrice dei ricorsi all’U.E. pro stabilizzazione); Vincenzo Figuccia (Parlamentare Regionale ARS); Cateno De Luca (relatore di minoranza del DEFR all’ARS).

ore 15.00 – interventi dei delegati.

ore 17.30 – votazione della relazione del Segretario Generale, dei documenti congressuali, del Consiglio Nazionale, dei Segretari Nazionali di Categoria e del Segretario Generale.

ore 18.30 fine lavori del primo giorno del Congresso nazionale SIFUS CONFALI.

Giovedì 16 marzo 20230

ore 10.00 – Riunione del Consiglio Nazionale per approvare i bilanci ed eleggere gli Esecutivi nazionali di categoria e l’Esecutivo della segreteria generale.

ore 12.30 – fine lavori.

Immagine di repertorio