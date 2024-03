Priolo Gargallo, donna trovata morta in casa dal marito: la ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, di recente, la donna si era sottoposta a un intervento chirurgico per la riduzione dello stomaco

Nella mattina di oggi, venerdì 1 marzo, è stata trovata priva di vita una giovane donna di 38 anni all’interno della sua casa di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. Ritrovata dal marito, sono in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti.

Secondo una prima ricostruzione, non sarebbero stati rilevati segni di violenza sul corpo della donna. Inoltre, come emerso, la giovane 38enne si era di recente sottoposta a un intervento chirurgico per la riduzione dello stomaco.

Donna morta a Priolo Gargallo: la ricostruzione

La segnalazione sarebbe arrivata dal marito che, nella mattina di venerdì 1 marzo, avrebbe ritrovato il corpo privo di vita della donna all’interno della propria abitazione a Prioro Gargallo, in provincia di Siracusa. Immediato l’arrivo degli operatori sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 38enne. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato.

Avviate le indagini: nessun segno di violenza

Arrivata sul posto, la Polizia di Stato ha avviato le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, di recente, la donna di Priolo Gargallo si era sottoposta a un intervento chirurgico per la riduzione dello stomaco. Inoltre, non sarebbe stato rilevato nessun segno di violenza sul corpo della 38enne.