Processo Open Arms, Salvini in aula bunker per l’udienza: attesi diversi testimoni

Il leader della Lega si trova stamattina a Palermo per prendere parte alla nuova udienza del processo Open Arms che lo coinvolge.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si è presentato stamattina nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per prendere parte all’udienza del processo Open Arms.

Il leader della Lega è imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere lasciato sulla nave spagnola della ong 147 migranti nell’agosto 2019. All’epoca dei fatti, il leghista ricopriva il ruolo di ministro dell’Interno. Salvini è affiancato dall’avvocato Giulia Bongiorno, legale che lo assiste nel processo.

Processo Open Arms, Salvini: “Al lavoro anche in aula”

“Qui Palermo, nell’aula bunker intitolata a Falcone e Borsellino, in attesa che inizi l’udienza per il processo Open Arms. Da stamattina mi sto occupando di alcuni dossier come emergenza siccità, decreto Ponte, Codice dei contratti, nuovo Codice della Strada, sblocco di cantieri in tutta Italia. Vi aggiorno”, ha scritto Salvini sui propri canali social.

All’udienza odierna sono attese le testimonianze del fondatore della Ong spagnola Oscar Camps; Stefano Oliva Andrea Pellegrino; Maurizio Palmese (consulente della difesa), Massimo Finelli (consulente della difesa), Renato Magazzù (consulente pm), Dario Megna (consulente pm), Vittorio Alessandro (consulente parte civile).