Pronto a partire in crociera, latitante bloccato al porto di Palermo

Gli agenti di polizia, dopo aver fatto un controllo sui passeggeri, lo hanno fermato all'interno di una cabina della nave

Un 56enne, Matteo Romano, è stato bloccato al porto di Palermo mentre stava per partire in crociera. L’uomo dopo una condanna a 18 mesi si era trasferito in Spagna. Gli agenti di polizia, dopo aver fatto un controllo sui passeggeri, lo hanno fermato all’interno di una cabina della nave.

Latitante dal 2018

Latitante dal 2018, era accusato di spaccio di cocaina in un bar del Palermitano. Per l’uomo si tratta di un cumulo di pene di dieci mesi per spaccio e altri otto per evasione.