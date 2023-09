La proposta rivoluzionaria: arriva la prima sala protetta per il consumo di droghe illegali

Il governo ha deciso che ospiterà la prima sala protetta per il consumo di droghe illegali del Regno Unito, incluse eroina e cocaina.

Il progetto pilota è stato approvato dal governo: a Glasgow sarà aperto il centro per tossicodipendenti.

L’obiettivo è quello di far diminuire le morti a causa di overdose, garantendo ambienti igienicamente sicuri e la necessari assistenza medica. L’iniziativa è stata criticata dal Governo di Londra guidato dal partito conservatore dei Tories e fortemente sostenuta dagli indipendentisti a capo di Edimburgo dello Scottish National Party.

Il luogo servirà da supporto ai tossicodipendenti

Nel nuovo hub sarà permesso il consumo di droghe illegali nell’isola a livello di vendita, ma non per il consumo personale. Secondo l’autorità giudiziaria scozzese “non è nell’interesse pubblico che la polizia persegua chi dovesse servirsi di questa struttura”, un luogo protetto per chi soffre di dipendenze. Una notizia “fantastica” per Elena Whitham, ministro per le politiche sulla droga e sull’alcol della Scozia, considerando l’aumento del 7% dei decessi per overdose rispetto al 2022.

Un rapporto sulla struttura pubblicato dai funzionari del sistema sanitario nazionale ha mostrato che “circa 500 persone si iniettano droghe in luoghi pubblici di Glasgow su base regolare”. Un ambiente pulito in cui è possibile consumare sostanze senza rimediarle dalla strada e con la supervisione di personale sanitario, contribuirà a “ridurre il tasso di mortalità”.