Protocollo d’intesa tra Confindustria Siracusa e il comando provinciale dei Carabinieri

È stato sottoscritto stamane, nella sede di Confindustria Siracusa, un protocollo d’intesa tra Confindustria Siracusa, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa e le aziende Isab e Sonatrach Raffineria Italiana per una collaborazione in ambito informativo e formativo, in aderenza al protocollo d’intesa già sottoscritto a novembre 2022 tra Confindustria e l’Arma dei Carabinieri.

Confindustria Siracusa e le Aziende ad essa associate partecipano attivamente al processo di sviluppo della territorio, non solo in campo industriale, ma in tutti i settori economici che lo caratterizzano. L’iniziativa odierna, in particolare, tende a favorire l’incremento e la migliore qualità dell’accoglienza turistica nella nostra Provincia, venendo incontro all’esigenza del Comando provinciale di Siracusa dell’Arma dei Carabinieri di formare parte del proprio personale alla conoscenza della lingua inglese al fine di fornire assistenza e protezione ai numerosi turisti stranieri che in tutti i mesi dell’anno frequentano numerosi le nostre località turistiche.

Il Protocollo, firmato dal Presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, dal Comandante provinciale dei Carabinieri, Col. Gabriele Barecchia, dal Presidente di Isab, Eugene Maniakhine e dal Responsabile Public & Government Affairs di Sonatrach Raffineria Italiana, Angelo Grasso, prevede la frequenza da parte di un gruppo di appartenenti all’Arma di un corso di apprendimento della lingua inglese, che si terrà a Siracusa nella sede di “The Academy of English”, che curerà la docenza e la fornitura del materiale didattico.

Le lezioni si svolgeranno nei mesi di aprile e maggio, per consentire ai partecipanti di assistere i turisti nei mesi estivi.