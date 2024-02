Province, cade il Ddl: all’Ars affossata la riforma

L'Assemblea con voto segreto, 25 favorevoli e 40 contrari, ha bocciato il disegno di legge

Cade sotto i colpi del voto segreto uno dei punti cardine dell’azione del governo isolano presieduto da Renato Schifani: il ddl sulla reintroduzione del voto diretto per le province in Sicilia. Il presidente della Regione, presente per l’occasione all’Ars e uscito in fretta e furia dall’aula dopo l’esito del voto, stecca un appuntamento importante, colpito anche dal fuoco amico – presenti 65 deputati al momento del voto di cui 36 in seno alla coalizione di centrodestra -, aspetto che mette in crisi gli equilibri di sistema all’interno della maggioranza. La richiesta del voto segreto su un emendamento soppressivo è arrivata dalle opposizioni, in particolare si decideva in merito all’articolo 1 del ddl sull’elezione diretta dei presidenti e dei consiglieri provinciali.

La maggioranza si spacca definitivamente, quali scenari?

Al momento della votazione, avviata dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il risultato è stato impietoso: 40 voti contrari, 25 favorevoli. Con la bocciatura dell’articolo 1 è arrivato di fatto anche lo stop dall’Assemblea all’intera riforma, si aprono adesso scenari tutti da decifrare. Si vocifera anche della possibilità che arrivino le dimissioni da parte di Renato Schifani. Momenti di serrato confronto, un faccia a faccia doveroso tra i rappresentanti dei partiti di centrodestra per delineare i contorni di una crisi politica significativa.

De Luca (M5S): “Schiaffone sulle province, governo deve andare a casa”

“Lo schiaffone a Schifani sulle Province si è sentito fino a Roma e non può non avere conseguenze. Questo governo deve andare a casa”. Lo ha affermato in aula il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, appena dopo la netta bocciatura dell’articolo 1 della legge sulle Province che decreta la bocciatura dell’intero apparato normativo. “Si tratta – ha affermato – di un risultato anche più clamoroso di quello che immaginavo, anche se avevo sottolineato che questo ddl non era condiviso nemmeno dalla sua maggioranza, ma Schifani ha avuto l’arroganza di presentarsi in aula e prendere in diretta questa sonora batosta sulla legge che porta la sua firma. Ora tragga le dovute conseguenze e si dimetta, anche perché questa è l’ennesima dimostrazione che questo governo non ha più maggioranza né in aula né fuori da essa”.

In aggiornamento