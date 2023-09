La provincia di Palermo assediata dagli incendi, vigili del fuoco in azione

La provincia di Palermo in queste ore sta facendo i conti con numerosi incendi, i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnerli

Dal primo pomeriggio di oggi diverse squadre dei vigili del fuoco volontari dei distaccamenti di Prizzi e Carini sono impegnate per lo spegnimento di incendi di vegetazione e sterpaglie in diversi comuni della provincia.

Incendi provincia di Palermo

Le aree maggiormente interessate dai roghi sono attualmente situate nel comune di Monreale (via Pezzingoli), Piana degli Albanesi (in prossimità della diga Gaudalami), Altofonte (contrade Miccini e Rebuttone), Prizzi (contrda Margiotta) e Partinico (contrada Bosco falconeria). Tutti gli incendi sono sotto controllo ed alcuni di essi in fase di bonifica.

Le foto si riferiscono all’incendio del comune di Partinico