Sanità a Siracusa, carenza di personale nei reparti di pediatria

Alcuni ospedali della provincia, nelle ultime settimane, presentano un numero di medici non sufficienti, come riporta l’Asp. Il commissario Ficarra: “L’attività tornerà a regime quando rientreranno i pediatri assenti”

SIRACUSA – In questi ultime settimane alcuni nosocomi della provincia aretusea hanno presentato carenza di organico di personale medico nei reparti di pediatria. Si tratta degli ospedali di Lentini, Siracusa e Avola. Per ultimo vi sono stati problemi di organico nel reparto di Unità Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

L’Asp di Siracusa per far fronte alla “grave carenza di organico del personale medico nelle Unità operative di Pediatria/Utin”, ha pubblicato un avviso rivolto ai Pediatri in pensione. Poiché il primo bando era andato deserto, l’Asp ha apportato una modifica economica dell’incarico, 60 euro lordi rispetto ai 40 precedenti, mantenendo invariate la durata dell’incarico di sei mesi, prorogabili, e l’orario lavorativo di 38 ore settimanali, “con possibilità di articolazione flessibile”.

L’Asp di Siracusa ha risposto che “Con riferimento alla problematica inerente l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Umberto I di Siracusa si ritiene opportuno precisare che su 13 medici in organico ben 11 sono in servizio e nella Pediatria di Lentini su dieci medici in organico sono in servizio dieci medici. Alcuni di questi medici per malattia o congedo parentale non si sono presentati in servizio per cui i reparti hanno subìto una temporanea contrazione che rientrerà non appena gli stessi torneranno al lavoro”.

Il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, ha anche precisato che: “Le Unità operative di Pediatria di questa Azienda sono 4; di queste, quella di Lentini, per cui la dotazione organica dei pediatri autorizzata dalla Regione siciliana è di dieci unità, ha in servizio tutte e dieci unità, ossia l’organico completo. Alcune di queste Unità hanno presentato congedi parentali o certificati di malattia e, pertanto, il numero si è ridotto solo ed esclusivamente per l’assenza temporanea di questi dirigenti medici pediatri”.

Sei i pediatri dell’ospedale Umberto I di Siracusa

“Per quanto riguarda il reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa – prosegue Ficarra – il numero dei pediatri è di sei, di questi due hanno presentato malattia per cui il numero si è attualmente ridotto esclusivamente per la loro assenza. Per quanto riguarda la Neonatologia e Utin di Siracusa, su 13 unità previste in pianta organica approvata, 11 sono in servizio, cinque di questi hanno presentato congedi e malattia per cui l’Unità operativa si trova ad avere temporaneamente ridotto il numero per la loro assenza. Per quanto riguarda la Pediatria dell’ospedale Avola/Noto, il numero del personale medico in servizio è di sette unità di cui tre in gravidanza e quattro attualmente in malattia, ridotto in questi giorni a sei per le dimissioni presentate da un pediatra”.

Ad Avola incaricata una ditta esterna

“In considerazione che tutte le procedure per sopperire alla temporanea assenza dei pediatri sono state portate a compimento con esito negativo, per la Pediatria di Avola si è provveduto ad incaricare una ditta esterna per impinguare temporaneamente il personale medico assente. Tutte le altre Unità operative continuano regolarmente a lavorare con il personale in servizio e l’attività tornerà a pieno regime nel momento in cui rientreranno i pediatri attualmente assenti. Tanto si riteneva necessario – conclude il commissario straordinario Ficarra – per chiarire le tante inesattezze che in questi giorni sono state dette a danno dell’immagine dell’Asp e degli utenti”.