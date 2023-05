Psg, Messi chiede scusa per il viaggio in Arabia: “Non potevo cancellarlo”

Il fuoriclasse argentino ha provato a giustificarsi attraverso una stories su Instagram

Dopo la sospensione di due settimane comminatagli dal Psg per il viaggio in Arabia non autorizzato, Leo Messi prova a tendere la mano al suo club.

Il fuoriclasse argentino, infatti, attraverso una stories pubblicata su Instagram, ha chiesto scusa alla propria società, tentando di giustificare quanto accaduto.

Le scuse di Messi su Instagram

“Ciao, beh, volevo fare questo video per quello che sta succedendo – le parole di Messi – Prima di tutto, ovviamente voglio scusarmi con i miei compagni di squadra e con il club. Sinceramente pensavo che avremmo avuto un giorno libero dopo la partita come è sempre stato. Avevo organizzato questo viaggio in Arabia che avevo precedentemente cancellato e non ho potuto cancellarlo di nuovo. E niente, ripeto, mi scuso per quello che ho fatto e sono in attesa delle decisioni del club. Niente di più, un abbraccio”.