Psicologo di base in Sicilia, c’è il “sì” della Commissione Salute: fondi per 7,4 milioni di euro

Il disegno di legge per lo psicologo di base in Sicilia dovrà adesso approvare in Commissione Bilancio e in Aula.

Arriva il via libera da parte della Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana al disegno di legge sull’istituzione della figura dello psicologo di base nell’Isola.

Con lo psicologo di base, il Sistema sanitario siciliano garantirà quindi alla popolazione il servizio di “Psicologia delle Cure Primarie e dello Psicologo delle Cure Primarie”, così come viene determinato il disegno di legge.

Il percorso parlamentare all’Ars

La copertura finanziaria è stata ampliata a 7,4 milioni di euro e, secondo le previsioni, l’entrata a regime del servizio a partire dal 1° gennaio 2024.

Il passo successivo, adesso, sarà quello del passaggio del testo definitivo in Commissione Bilancio, dove dovrà essere ulteriormente letto e approvato. Successivamente, l’iter prevede finalmente l’approdo in Aula all’Ars per l’approvazione definitiva della legge.