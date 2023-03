Pugno in faccia all’arbitro 15enne dopo il fischio finale, ancora violenza in campo

Momenti di agitazione e violenza nel campo sportivo San Salvatore di Partinico, dove una partita dilettantistica si è conclusa molto male per il giovane direttore di gara.

Pugno sul naso all’arbitro e momenti di agitazione: si è concluso con un gesto di violenza la partita dilettantistica tra il Terrasini e la Città Balestrate Trappeto a Partinico, in provincia di Palermo.

Ecco la prima ricostruzione dei fatti, verificatosi la scorsa domenica nel campo sportivo San Salvatore.

Partinico, pugno in faccia all’arbitro 15enne

Al momento del fischio finale, uno dei giocatori della squadra Città Balestrate Trappeto sarebbe corso in direzione dell’arbitro – un ragazzo di appena 15 anni – e l’avrebbe colpito al volto con un pugno. In più, l’avrebbe anche minacciato. Al giovane, condotto prima all’ospedale Civico di Partinico e poi al Villa Sofia di Palermo per i dovuti accertamenti, i medici hanno diagnosticato l’infrazione delle ossa nasali e un ematoma sottocutaneo, con una prognosi di diversi giorni.

Il giocatore accusato del terribile gesto nei confronti dell’arbitro 15enne è stato squalificato per 5 anni.

Immagine di repertorio