Qatar 2022, Brasile ko ai rigori: Croazia prima semifinalista

Croati infallibili dagli 11 metri con 4 tiri e 4 gol, per i verdeoro errori di Rodrygo (parata Livakovic) e Marquinhos (palo)

La Croazia è la prima semifinalista del mondiale di Qatar 2022. La nazionale di Dalic sconfigge 5-3 ai rigori il Brasile, in un match disputato all’Education City Stadium di Al Rayyan.

Parità nei minuti regolamentari, poi Neymar

Dopo lo 0-0 nei 90 minuti regolamentari, i verdeoro si portano in vantaggio alla fine del primo tempo supplementare con il gol di Neymar, a segno al 106′. La stella del Psg triangola prima con Richarlison e poi con Paquetà, si presenta davanti a Livakovic, evita il portiere croato e deposita il pallone in rete. Brasile ad un passo dalla semifinale e Neymar raggiunge Pelè a quota 77 gol come miglior marcatore nella storia dei verdeoro.

Petkovic acciuffa l’1-1 ai supplementari

Il Brasile sembra padrone del campo, ma al 116′ si addormenta e viene punito. Modric, signore del centrocampo, accende la ripartenza di Orsic. Fuga a sinistra, palla invitante per Petkovic che conclude di sinistro: Marquinhos tocca, Alisson non ci arriva ed è 1-1. Il verdetto è rinviato ai rigori.

Croati infallibili dagli 11 metri

I tempi supplementari si sono chiusi sul punteggio di 1-1: al vantaggio della Selecao con Neymar al 106′, risponde Petkovic al 117′. Croazia va in semifinale, dove affronterà la vincente della sfida tra Olanda e Argentina.

Selecao ko ai rigori al mondiale dopo 36 anni

Trentasei anni dopo, il Brasile cade ai calci di rigore in un Mondiale. Croazia oggi come la Francia a Messico 1986. Anche in quel caso la Seleçao si fece bloccare nei 120′ sull’1-1. In mezzo tanti successi dal dischetto, su tutti quello che ha laureato i verdeoro campioni del mondo nel 1994 contro l’Italia. Anche successivamente la lotteria dagli 11 metri è stata fortunata: vittoria in semifinale contro l’Olanda nel 1998 e nel 2014 contro il Cile agli ottavi.