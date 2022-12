Qatar 2022, finale 3-4 posto. Croazia-Marocco, quando si gioca e dove vederla in tv

Croazia e Marocco scendono in campo per il terzo posto finale al Mondiale 2022. Le due nazionali hanno sfiorato l'accesso alla finalissima

Croazia e Marocco scendono in campo per contendersi il terzo posto finale al Mondiale 2022. Le due nazionali hanno sfiorato l’accesso alla finalissima del torneo internazionale che vedrà, invece, contendersi la Coppa l’Argentina di Messi (eliminati i croati in semifinale) e la Francia di Mbappè (fermati i sorprendenti africani nell’altra semifinale).

Ostacolo Messi per i croati e il sogno infranto degli africani

Un intero continente ha tifato per le sorti del Marocco che, nel cammino nella competizione qatariota, ha messo in fila i clamorosi successi con Spagna e Portogallo mettendo in pratica un gioco molto fluido con ottima individualità, dal portiere Bounou alla “stelle” Ziyech e Hakimi. Bene anche la Croazia di Luka Modric, finalista al Mondiale 2018 in Russia (vinto dalla Francia) che ha mancato l’ultimo sforzo, fermata dalla classe di Messi e dall’organizzazione tattica della selezione di Scaloni.

Croazia-Marocco, dove si gioca

Il calcio di inizio della “finalina” tra Croazia e Marocco è alle 16 (ore italiane) di domani, sabato 17 dicembre. La gara fra croati e marocchini si giocherà a Doha e avrà come teatro lo splendido Khalifa International Stadium. Sarà arbitrata dal qatariota Abdulrahman Al Jassim.

Croazia-Marocco, dove vederla in tv

Croazia-Marocco verrà trasmessa su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre) e proposta anche in Ultra HD su Rai 4K (canale 101 del digitale terrestre) per i televisori che supportano la risoluzione. Il match sarà visibile tramite console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di RaiPlay o direttamente su browser tramite il proprio personal computer.

Le probabili formazioni

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Perisic; Kramaric.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Dari, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.