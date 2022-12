Qatar 2022, Orsato dirige semifinale Argentina-Croazia

L'arbitro ha già diretto la gara inaugurale del torneo fra Ecuador e Qatar e, sempre nella fase a gironi, la sfida tra Argentina e Messico

Sarà l’arbitro italiano Daniele Orsato a dirigere la semifinale del Mondiale 2022 fra Argentina e Croazia, in programma martedi’ 13 dicembre alle ore 20 italiane. L’arbitro italiano sarà coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. In sala Var ci sarà Massimiliano Irrati. L’altra semifinale vedrà in campo Francia e Marocco.

Terza gara per l’arbitro italiano

Per Orsato la gara fra gli argentini e i croati sarà la terza diretta al Mondiale qatariota. L’arbitro ha già diretto la gara inaugurale del torneo internazionale fra l’Ecuador e i padroni di casa del Qatar e, sempre nella fase a gironi, la sfida tra Argentina e Messico.