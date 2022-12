Qatar 2022, sondaggio CR7: 70% portoghesi non lo vuole titolare con Svizzera

ll fuoriclasse portoghese è ritenuto da molti non in forma per giocare dal primo minuto in una partita così importante

I portoghesi non vogliono Cristiano Ronaldo titolare nell’ottavo di finale mondiale di domani contro la Svizzera. Uno dei più importanti media di informazione sportiva portoghesi, A Bola, ha lanciato nelle scorse ore un sondaggio sulla titolarità di CR7.

Il risultato è stato a dir poco sorprendente visto che il 70% dei lettori ha votato contro la conferma del 5 volte pallone d’oro, ritenuto da molti, non in forma per giocare dal primo minuto in una partita così importante.