Quattro minori sorpresi a bordo di auto rubata a Ragusa, denunciati

A Ragusa i poliziotti delle Volanti della Polizia di Stato hanno denunciato 4 giovani, di età compresa tra i 14 e 17 anni, per il reato di furto aggravato in concorso. Domenica notte, durante un turno di servizio di prevenzione e controllo del territorio una Volante di Ragusa notava un’autovettura con all’interno dei ragazzini circolare per le vie cittadine.

Insospettiti dalla giovane età del conducente i poliziotti decidevano di fermarla per un controllo. Attraverso gli accertamenti effettuati dalla centrale Operativa è risultato che l’auto era stata rubata il giorno prima a Ragusa. I quattro ragazzi sono stati accompagnati in Questura dove sono stati convocati anche i loro genitori che sono stati informati della condotta dei loro figli e per il successivo affidamento.

Per i fatti accertati dalla Polizia i giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania per il reato di furto aggravato in concorso; uno di loro, il conducente dell’autovettura, è stato anche sanzionato per guida senza patente. L’autovettura così rinvenuta è stata restituita al legittimo proprietario che ne aveva denunciato il furto.