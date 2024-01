“Quintessenza Jazz Trapani”, al teatro Ariston grandi protagonisti

Dal 19 febbraio al 26 marzo cinque appuntamenti al cine teatro Ariston di Trapani

TRAPANI – Contestualmente alla rassegna teatrale che sta riscuotendo un notevole successo di pubblico, la direzione del Cine Teatro Ariston è lieta di annunciare l’avvio di una rassegna musicale dedicata al Jazz con la direzione artistica di Mauro Carpi e la produzione esecutiva di Alessandro Costa.

“Quintessenza Jazz Trapani” porterà sul palco del cine teatro Ariston grandi protagonisti della scena jazzistica italiana come Greg & the FiveFreshmen, Gianluca Guidi e Amedeo Ariano, Fabrizio Mocata, Paolo di Sabatino e il suo trio e il grande Lino Patruno. In altre parole tanto, tanto, tanto Swing.

Cinque gli appuntamenti: il 19 febbraio con un tributo ai grandi crooners, il 27 febbraio con “That’s Life! Sinatra tribute”, il 12 marzo con “Swango”, il 18 marzo con “Lino Patruno jazz show” e il 26 marzo con il concerto di Paolo Di Sabatino Trio.