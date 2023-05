Rientro “shock” in Sicilia, trova la casa trasformata in un deposito di auto rubate

Dopo quasi un anno in Belgio, una donna di origini racalmutesi tornata in Sicilia ha avuto una brutta sorpresa.

Torna nella sua casa rurale di Racalmuto dopo quasi un anno e la trova trasformata in un deposito di auto rubate: è la sconvolgente vicenda accaduta a una donna di 50 anni, di origini racalmutesi ma residente in Belgio.

Ecco i primi dettagli di quanto emerso dalle indagini.

Racalmuto, casa rurale trasformata in deposito di auto rubate

Dopo quasi un anno trascorso in Belgio, la 50enne sarebbe tornata nella sua abitazione di contrada Montagna e avrebbe ritrovato, nell’area destinata al giardino, veicoli rubati, nonché parti di veicoli e perfino targhe.

Le auto in questione sarebbero tre Fiat Panda, due Fiat Cinquecento e un Fiat Doblò, tutti veicoli rubati a Palermo. In più, sono state trovate anche la targa di una Fiat Grande Punto rubata a Roccamena (nel Palermitano) e quella di una Fiat Punto rubata ad Agrigento lo scorso gennaio. Con ogni probabilità un gruppo di malviventi, al momento ignoti, avrebbe utilizzato la casa di campagna come “deposito” e probabilmente come sede di un “business” di compravendita di pezzi di ricambio rubati.

I carabinieri di Racalmuto sono intervenuti ponendo sotto sequestro i mezzi rubati e avviando le indagini di rito dopo la segnalazione della vicenda alla Procura della Repubblica di Agrigento.

