Ragazza non vede carro attrezzi e salta con auto sulla rampa: dopo il volo lo schianto

Un attimo di distrazione che poteva costare caro a una giovane 21enne.

Ai testimoni sarà sembrato di trovarsi nel bel mezzo del set di Fast & Furious quando, improvvisamente, il conducente di un’automobile, sfrecciando a tutta velocità, sale sopra la rampa di un carro attrezzi per volare letteralmente in cielo. Un attimo di distrazione che poteva costare caro a una giovane 21enne, letteralmente miracolata visto che, dopo 40 metri di planata lo schianto ha sì distrutto il mezzo ma lasciando miracolosamente illesa la conducente.

Come uno stunt man

Accade sulla sulla Highway 84, un’autostrada a quattro corsie in Georgia, negli Stati Uniti. Per strada c’è già un incidente. Gli agenti di polizia stanno lavorando ai margini dove c’è un carro attrezzi per tirare su le auto coinvolte. Tutto nella norma insomma, comprese le quattro frecce accese per segnalarlo alle auto che seguono. Poi, d’un tratto, l’incredibile scena, con quell’auto che salta in aria sul carro attrezzi quasi che, a guidarla fosse uno stunt man.