Ragusa-Catania, lunedì avvio lavori del nuovo itinerario

Lunedì 22 maggio alle ore 11.15 si terrà un incontro in occasione dell’avvio lavori del nuovo itinerario Ragusa-Catania, presso la sede catanese di Regione Siciliana, in via Beato Bernardo, 5.

Interverranno il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il vice Commissario Straordinario del Comune di Catania, Bernardo Campo, il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, i prefetti di Catania, Maria Carmela Librizzi, e Ragusa, Giuseppe Ranieri, per Anas, il presidente Edoardo Valente e l’amministratore delegato, Aldo Isi.