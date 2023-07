Ragusa, detenuto si toglie la vita in carcere

Un detenuto, per cause accora da accertare, si è tolto la vita all'interno del carcere di Ragusa: tensione all'arrivo dei familiari

Morte dentro il carcere di Ragusa.

Un detenuto di origini netine, infatti, si è tolto la vita all’interno della casa circondariale di contrada Pendente.

Al momento, non sono note le cause del gesto, con le autorità al lavoro per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Momenti di tensione si sono registrati a Ragusa all’arrivo dei familiari dell’uomo.

Settimo caso di suicidio nelle carceri siciliane

Dall’inizio del 2023 sono 7 in totale i casi di suicidio avvenuti in tutte le carceri della Sicilia.

Tre di essi si sono registrati al carcere di Augusta, un quarto a Messina a marzo ed altri due al carcere Pagliarelli di Palermo. Momenti di tensione si sono registrati a Ragusa all’arrivo dei famigliari.