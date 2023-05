A Ragusa c’è la riconferma di Peppe Cassì, sindaco per la seconda volta di fila: chi è

Il primo cittadino uscente si è aggiudicato la vittoria alle elezioni Amministrative 2023. Ecco chi è Peppe Cassì.

Giuseppe Cassì si riconferma sindaco a Ragusa. Il primo cittadino uscente si è aggiudicato la vittoria alle elezioni Amministrative 2023, raccogliendo oltre 60% delle preferenze. Proprio a Ragusa si è registrato il dato più alto dell’affluenza tra i capoluoghi siciliani al voto.

La carriera politica di Cassì

Giuseppe Cassì, detto Peppe, è nato a Catania l’11 aprile 1963 e ha 60 anni. Avvocato, ha un passato da cestista anche in Serie A1 e A2 con le squadre di Trapani e Ragusa. Ha ricoperto le cariche di presidente della Giba (Giocatori italiani di basket associati) e di presidente dell’associazione europea di giocatori (Ube) e consigliere federale della Federazione italiana pallacanestro.

Alle elezioni Amministrative del 2018 si è candidato come sindaco a Ragusa con il sostegno di Fratelli d’Italia e tre liste civiche, riuscendo a battere Antonio Tringali, candidato del Movimento 5 Stelle.

Cassì si è ricandidato nuovamente in occasione delle elezioni Amministrative 2023, riuscendo a ottenere la riconferma in virtù del 62,9% delle preferenze. Sconfitto, in questa tornata, l’avversario Riccardo Schininà, che si ferma al 19%.