Rai, la fiction sulla Protezione civile girata a Stromboli non andrà in onda: la decisione agli isolani

Il 25 maggio 2022 sul set divampò un incendio che devastò il versante montuoso dell'isola. Le persone indagate sono 11, ma non si è ancora fatta piena chiarezza sulle responsabilità del rogo.

La Rai non manderà in onda la fiction sulla Protezione civile girata anche sull’isola di Stromboli. Almeno sino a quando la magistratura non farà piena chiarezza sulle responsabilità del rogo e dopo un ulteriore confronto con i cittadini dell’isola.

Le parole di Ammirati sulla fiction a Stromboli

La decisione è stata presa durante la riunione a Stromboli col sindaco di Lipari Riccardo Gullo, i vertici di Rai Fiction, la presidente Maria Pia Ammirati e il suo vice Ivan Carlesi e una rappresentanza degli isolani ai quali è stata data la possibilità di visionare “privatamente” la fiction.

Ammirati, esprimendo solidarietà per quanto accaduto nel 2022 sull’isola, ha ribadito che non ci sono responsabilità dirette della Rai, avendo l’azienda affidato le riprese e la produzione alla “11 Marzo film”. Nonostante ciò, non vuole contrapporsi ai sentimenti degli isolani, dunque saranno proprio loro a scegliere se mandare in onda o meno la fiction girata a Stromboli. La Rai, inoltre, porterà avanti una campagna di promozione e visibilità per Stromboli, a partire da una puntata di Linea blu.