Rai presenta “La stoccata vincente”, storia di Paolo Pizzo: trama, cast e dove vederlo

Una storia di sport e riscatto quella del campione di scherma catanese Paolo Pizzo, che diventa un film RAI: ecco tutti i dettagli.

Rai inaugura la nuova stagione dedicata alla fiction, alle serie tv e ai film con un appuntamento d’eccellenza il prossimo 24 settembre. In prima serata su Rai Uno domenica 24 settembre 2023 andrà in onda “La stoccata vincente”, il film che omaggia e celebra lo schermidore siciliano Paolo Pizzo attraverso la sua storia.

Chi è Paolo Pizzo

Nato a Catania nel 1983, Paolo Pizzo vanta due Campionati Mondiali vinti nella spada nel 2011 nella sua Catania e nel 2017 a Lipsia, un argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e tre argenti nei Campionati europei. Non si contano tutte le medaglie conquistate nei Campionati italiani. Prima del successo sportivo, però, Paolo Pizzo ha conosciuto il dolore e la sofferenza. All’età di tredici anni gli è stato diagnosticato un tumore al cervello che lo ha messo a dura prova e gli ha insegnato a lottare per inseguire il sogno della scherma. Oggi è testimonial dell’AIRC e membro della Giunta Nazionale del CONI in rappresentanza di tutti gli atleti italiani insieme ad Antonella Del Core.

Dal libro al film

“La stoccata vincente” è liberamente ispirato al libro omonimo pubblicato nel 2016 da Sperling&Kupfer e scritto a quattro mani da Paolo Pizzo e Maurizio Nicita, giornalista de “La Gazzetta dello sport”.

Il film è stato diretto da Nicola Campiotti, prodotto da Gloria Giorgianni e da Anele produzione e scritto da Marco Videtta con la collaborazione di Alessandro Tonda e Nicola Campiotti e la consulenza di Paolo Pizzo e Maurizio Nicita. La fotografia è a cura di Valerio Evangelista, il montaggio è di Alessio Doglione e le musiche sono firmate da Pasquale Catalano.

Inoltre, il film è stato realizzato con il sostegno della Regione Siciliana, della Sicilia Film Commission e del Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia, con il patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani, del CONI, della Federazione Italiana Scherma e dell’Aeronautica Militare.

“La stoccata vincente” è stato girato a Catania, Aci Castello, Acitrezza e sull’Etna, con i suoi Crateri Silvestri a 2.000 metri. Tra le altre location: Roma, Genzano di Roma, Guidonia Montecelio e le sponde del Lago di Bracciano, tra Vigna di Valle e Anguillara Sabazia.

“La stoccata vincente”, trama e cast

Catania. Il piccolo Paolo Pizzo coltiva la passione per la scherma attraverso la guida del padre e maestro Piero. Ha un’infanzia felice a normale fino a quando all’età di tredici anni il piccolo Paolo ha dei sintomi strani come svenimenti, capogiri e attacchi epilettici. Se in un primo momento li nasconde per non perdere gli allenamenti, in seguito non gli sarà possibile. Visite mediche ed accertamenti diagnosticano al giovane Paolo un tumore al cervello. Viene sottoposto all’operazione a cui seguono la convalescenza, le prese in giro per la rasatura dei capelli e la cicatrice e la paura di non poter mai più praticare la scherma e dovere quindi abbandonare i suoi sogni. Il giovane Paolo, però, riesce a superare la malattia e tutte le sue conseguenze grazie alla sua famiglia e a un padre pronto a dargli fiducia e forza d’animo.

L’inizio della sua carriera agonistica combacia con l’arruolamento nell’Aeronautica Militare. Viene subito notato da Oleg Pouzanov, maestro russo di scherma, che lo allena personalmente fino ad entrare nella Nazionale di scherma.

Fa altri due incontri importanti: Guglielmo Visentin, suo esatto opposto in pedana con il quale nasce una forte rivalità, e Lavinia Bonessio, pentatleta, che diventa l’amore della sua vita. Il suo carattere deciso e lo spirito ribelle, però, comportano per Paolo Pizzo la sospensione dalla Nazionale. A ciò si aggiunge un infortunio al ginocchio che lo riporta a fare i conti con vecchi traumi. A seguito dell’operazione, Paolo recupera fisicamente in tempi record. La morte di Oleg per Paolo è motivo di allontanamento dalla scherma. Il confronto con il padre, però, lo fa ragionare. Paolo Pizzo decide di ricominciare nel segno dell’archiviazione del passato e della rinascita.

Il cast

Il film “La stoccata vincente” racconta una storia esemplare di sport e riscatto, tenacia e determinazione, nonostante tante cadute, momenti di sconforto ed eventi dolorosi. A interpretare Paolo Pizzo è l’attore siciliano Alessio Vassallo. Il cast è composto anche da: Flavio Insinna, Elena Funari, Mario Ermito, Maciej Robakiewicz, Egle Doria, Chiara Cavaliere, Samuele Carrino, Carlotta Ventimiglia e Svetlana Kreval.

Dove e come guardare “La stoccata vincente”

Il film va in onda domenica 24 settembre 2023 ore 21.35 su Rai Uno. È disponibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play dove rimarrà per essere visionato on demand.

Foto da ufficio stampa, di Adolfo Franzò