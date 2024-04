Raid aereo di Israele uccide sette operatori umanitari a Gaza, Netanyahu: “Apriremo un’indagine”

La reazione della Casa Bianca: "Abbiamo il cuore spezzato"

Arrivano tragici aggiornamenti dal conflitto in Medio Oriente tra Israele e Hamas. Sette operatori che lavorano con la Ong statunitense “World Central Kitchen” sono stati uccisi durante un raid aereo di Israele su Gaza. A dare la notizia è stato lo chef spagnolo-americano José Andres, che gestisce l’organizzazione. Nella nota diffusa dalla Ong con base negli Stati Uniti si legge: “World Central Kitchen è sconvolta nel confermare che sette membri della nostra squadra sono stati uccisi a Gaza in un attacco dell’Idf”.

Raid a Gaza, Netanyahu: “Non accadrà più”

Le vittime provenivano da Australia, Polonia, Regno Unito e Palestina. Tra queste inoltre era presente anche un cittadino con doppia nazionalità americana e canadese. Dopo l’accaduto l’organizzazione ha annunciato di aver sospeso le operazioni su Gaza. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha definito l’episodio come “un tragico caso in cui le nostre forze hanno colpito senza intenzione gente innocente nella Striscia. Questo succede in guerra e apriremo un’indagine. Siamo in contatto con i governi coinvolti e faremo di tutto per assicurare che questo non accada più”.

Raid a Gaza, World Central Kitchen: “Operatori uccisi dopo aver depositato 100 tonnellate di aiuti”

L’organizzazione ha scritto sul suo sito ufficiale che la squadra si trovava in una zona senza scontri a bordo di due auto blindate marchiate con il logo “World Central Kitchen” e nonostante il coordinamento con le forze dell’esercito israeliano, il convoglio è stato colpito nel momento in cui si apprestava a lasciare il magazzino di Deir al-Balah, dove la squadra aveva scaricato più di 100 tonnellate di aiuti umanitari.

Raid a Gaza, la Casa Bianca: “Abbiamo il cuore spezzato”

Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, sul suo profilo X (ex Twitter) ha invitato Israele a fare delle indagini approfondite: “Abbiamo il cuore spezzato e profondamente turbati dallo sciopero che ha ucciso operatori umanitari di World Central Kitchen a Gaza. I volontari devono essere protetti mentre forniscono aiuti di cui c’è disperatamente bisogno, e invitiamo Israele a indagare rapidamente su quanto accaduto”.

