Aggredita e rapinata in casa, anziana finisce in ospedale: si indaga nell’Agrigentino

Terribile esperienza per un’anziana di 74 anni di Canicattì, in provincia di Agrigento: la donna è rimasta ferita in seguito a una violenta rapina.

A compiere il terribile gesto è stato un uomo, al momento ancora ignoto. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del malvivente.

Rapina ad anziana di Canicattì, la dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 74enne sarebbe stata aggredita all’interno della propria abitazione da un malvivente incappucciato. L’uomo in questione l’avrebbe spintonata, facendola cadere e costringendola a consegnare i pochi soldi che aveva (alcune decine di euro) prima di darsi alla fuga.

L’anziana, rimasta ferita, è stata trasferita all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, in provincia di Agrigento. Ha ricevuto una prognosi di 20 giorni.

Sull’episodio indagano i carabinieri.

Esperienza simile nel Trapanese

Una rapina simile, con vittima un uomo di 88 anni, è avvenuta negli scorsi giorni a Mazara del Vallo, nel Trapanese. L’anziano avrebbe sentito dei rumori in casa in piena notte e, recandosi in cucina, si sarebbe trovato faccia a faccia con un giovane malvivente. Quest’ultimo avrebbe aggredito l’88enne e sarebbe fuggito con un “bottino” di circa 50 euro.

