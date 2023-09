Paura in negozio di sigarette elettroniche, minacce a commessa e rapina: 3 in fuga

"Caccia" ai tre rapinatori che hanno messo a segno il "colpo" in via Ernesto Basile a Palermo. Indagano i carabinieri.

Si è registrata nelle scorse ore una rapina in via Ernesto Basile a Palermo, ai danni di un negozio che vende sigarette elettroniche.

Sul caso indagano i carabinieri del capoluogo regionale.

Rapina in negozio di sigarette elettroniche a Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tre persone avrebbero fatto irruzione nell’esercizio commerciale di via Ernesto Basile e avrebbero minacciato la dipendente per ottenere i soldi presenti in cassa e delle sigarette elettroniche. Ottenuto il “bottino“, i tre malviventi si sarebbero dati alla fuga.

Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’accaduto, sono intervenuti i carabinieri. Gli inquirenti avrebbero già raccolto le testimonianze e le immagini di videosorveglianza nella speranza di risalire al più presto all’identità dei rapinatori e assicurarli alla giustizia.

